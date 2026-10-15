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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Overweight' und Ziel auf 70 Euro

Werte in diesem Artikel
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ArcelorMittal
56.10 EUR -0.20 EUR -0.36 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 70 Euro angehoben. Dominic O'Kane begründete das neue Anlagevotum mit der zuletzt unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktie zum europäischen Stahlsektor. Bei den anstehenden Quartalsbilanzen der europäischen Stahlunternehmen sehe er wenig Spielraum für positive Gewinnüberraschungen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Anleger biete sich derzeit aber ein attraktiver Einstiegspunkt vor Stahlpreiserhöhungen und einer voraussichtlichen Gewinnbeschleunigung im vierten Quartal sowie im Jahr 2027. Für die EU-Stahlunternehmen prognostiziert er für die Jahre 2027 und 2028 Ergebnissprünge (Ebitda) von 35 respektive 50 Prozent im Vergleich zu 2026./edh/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST

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Datum Rating Analyst
08:31 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 ArcelorMittal Buy UBS AG
05.10.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG

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