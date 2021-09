ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 (AUTO1 Group SE) von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 50 Euro gesenkt. "Genug ist genug", schrieb Analyst Marcus Diebel nach der zuletzt sehr schwachen Entwicklung der Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers mit einem Verlust von 40 Prozent seit dem Börsengang im Februar. Mit Blick auf Chancen und Risiken habe sich das Blatt nun gewendet, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2021 / 19:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 00:15 / BST

