ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt BASF auf 'Overweight' - Ziel runter auf 74 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 94 auf 74 Euro gesenkt. Nach der Kurskorrektur der Aktie sei das Chance/Risiko-Verhältnis wieder vorteilhafter, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Chemiebranche. Sein neues Urteil spiegele auch seine allgemein positivere Einschätzung für zyklische Chemiewerte nach den heftigen Kursverlusten im vergangenen Jahr wider./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 19:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 00:17 / GMT

