ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Beyond Meat auf 'Overweight' - Ziel 189 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Beyond Meat von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 188 auf 189 US-Dollar angehoben. Der Hersteller veganer Fleischersatzprodukte habe das Potenzial, den Kundenstamm zu vergrößern, schrieb Analyst Ken Goldman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die vom Datenanbieter Nielsen erhobenen Zahlen für Beyond Meat weiterhin gut. Auch die Bewertung der Papiere sei attraktiver geworden./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 21:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 12:15 / BST

