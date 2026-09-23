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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt BP auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 675 Pence

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BP plc (British Petrol)
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 550 auf 675 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Sanierung der Bilanz sei ein nicht diskutabler Startpunkt, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Und ab dem zweiten Halbjahr rechnet er mit einem deutlichen Schuldenabbau, der BP 2027 auf das Verschuldungsniveau der Konkurrenz zurückführen dürfte - und das selbst bei einem Brent-Preis von nicht mehr als 75 Dollar. Aktuell liegt der Preis für das Nordsee-Öl deutlich höher, was die Rechnung für BP laut Lofting klar verbessert./rob/ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST

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Datum Rating Analyst
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 BP Overweight Barclays Capital
04.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets

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