ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt British American Tobacco auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco (BAT) von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3550 auf 4000 Pence angehoben. Hinsichtlich klassischer Tabakprodukte sei British American Tobacco am besten positioniert, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er lobte vor allem die Profitabilität in diesem Segment auf dem US-Markt. Risiken wie die Haltung der US-Gesundheitsbehörde zu Mentholzigaretten, der Abschied vom russischen Markt und steigende Gaspreise in den USA seien weitgehend in den Markterwartungen berücksichtigt./bek/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 22:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 00:15 / GMT

