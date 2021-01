ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Capgemini auf 'Overweight' und Ziel auf 150 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Capgemini (Cap Gemini) von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 125 auf 150 Euro angehoben. Der Digitalisierungstrend und der Wandel hin zur Cloud dürften sich im europäischen Software- und IT-Sektor 2021 fortsetzen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Sektorbewertung sei derzeit zwar bereits recht hoch und dürfte dem Sektor einen zähen Jahresstart bringen, sollte zum Jahresende hin aber weiter steigen. Die Capgemini-Aktie gehört zu seinen "Top Picks"./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / 00:15 / GMT