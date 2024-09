ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 17,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Commerzbank nach dem Einstieg der Unicredit bei unverändertem Kursziel von 17,20 Euro von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Kian Abouhossein sieht den Vorstoß der Italiener in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar als Signal für ihren Übernahmewillen. Mit Blick auf den gesamten Sektor sei es der "Start eines M&A-Zyklus", es winke also eine Konsolidierung von Europas Bankenlandschaft. Die Commerzbank sei "klar im Spiel"./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2024 / 02:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2024 / 03:19 / BST

