ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Continental auf 'Overweight' und Ziel auf 240 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 218 auf 240 Euro angehoben. Innerhalb des europäischen Autosektors sehe er 2018 sehr gute Chancen für Wachstumsunternehmen, Restrukturierungsstories und mehrere defensive Zulieferer, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Den Zulieferer und Reifenhersteller Conti zählt Asumendi zu den Wachstumswerten. Er rechnet 2018 mit einem soliden Wachstum in allen Sparten und sich zudem wieder verbessernden Margen im Reifengeschäft./ck/la

Datum der Analyse: 05.01.2018

