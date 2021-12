ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Covestro auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro

Werbung

Heute im Fokus

DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich stark -- Evergrande wohl bei Zinszahlungen im Rückstand -- Bitcoin übersteigt 50.000-Dollar-Marke -- Diess soll wohl VW-Chef bleiben -- ABB im Fokus

Intel will Mobileye an die Börse bringen. Appel soll wohl Chef der Deutschen Post bleiben. Chinesischer Außenhandel boomt - aber Wirtschaftswachstum langsamer. Trainer Rose nimmt BVB-Profis in die Pflicht. Roche vollzieht Rückkauf eigener Aktien von Novartis. ProSiebensat.1: Andreas Wiele soll Aufsichtsratschef werden. SAFRAN will Navigationsspezialisten Orolia kaufen