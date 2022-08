ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 65 Euro verdoppelt. Analyst Marcus Diebel lobte in seiner am Dienstag vorliegenden Studie die Marktanteilsgewinne des Essenslieferanten und die stark steigende Profitabilität. Damit habe sich das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken zum Positiven verschoben./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 22:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 00:15 / BST

