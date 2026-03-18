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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Deutsche-Telekom-Ziel auf 41,50 Euro - 'Overweight'

19.03.26 15:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
32,40 EUR -0,10 EUR -0,31%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach 15 schwachen Jahren habe der europäische Telekomsektor seit Anfang 2024 doppelt so stark zugelegt wie der Gesamtmarkt, schrieb Akhil Dattani in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Entwicklung im ersten Quartal 2026 sei relativ zum Markt bislang sogar die beste seit 24 Jahren. Der Sektor profitiere zwar vom unsicheren Umfeld mit dem Iran-Krieg sowie Sorgen im Privatkreditgeschäft und im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Er sehe die Telekombranche aber auch langfristig positiv. Seine Favoriten bleiben BT Group, Bouygues, Orange, SES, Tele2, Telia und Deutsche Telekom./gl/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT

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DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
16.03.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
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18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
16.03.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

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