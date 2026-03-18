ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Deutsche-Telekom-Ziel auf 41,50 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach 15 schwachen Jahren habe der europäische Telekomsektor seit Anfang 2024 doppelt so stark zugelegt wie der Gesamtmarkt, schrieb Akhil Dattani in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Entwicklung im ersten Quartal 2026 sei relativ zum Markt bislang sogar die beste seit 24 Jahren. Der Sektor profitiere zwar vom unsicheren Umfeld mit dem Iran-Krieg sowie Sorgen im Privatkreditgeschäft und im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Er sehe die Telekombranche aber auch langfristig positiv. Seine Favoriten bleiben BT Group, Bouygues, Orange, SES, Tele2, Telia und Deutsche Telekom./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent