DAX24.154 -0,8%Est505.844 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,30 -2,4%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.809 -0,8%Euro1,1746 -0,3%Öl106,8 +2,1%Gold4.704 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Asiens Börsen uneins -- Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Shelly mit kräftigem Gewinnplus - Aktie deutlich höher Shelly mit kräftigem Gewinnplus - Aktie deutlich höher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro

12.05.26 09:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
56,25 EUR -0,40 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GEA nach dem Quartalsbericht von 58,20 auf 60 Euro aufgestockt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich beim Anlagenbauer nach dem unterdurchschnittlichen Lauf seiner Aktien inzwischen gebessert, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Seine Anlagethese - unterdurchschnittliches Wachstum bei besser ausfallenden Margen - sei weitgehend in den Markterwartungen sowie auch in der Bewertung angekommen. Der Auftragseingang des ersten Quartals lege derweil eine recht solide Basis für das zweite Quartal und zweite Halbjahr./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 19:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
08:01GEA NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.05.2026GEA BuyUBS AG
11.05.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
11.05.2026GEA BuyJefferies & Company Inc.
11.05.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.05.2026GEA BuyUBS AG
11.05.2026GEA BuyJefferies & Company Inc.
07.04.2026GEA BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026GEA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01GEA NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.05.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
16.04.2026GEA HoldDeutsche Bank AG
07.04.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
23.03.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.05.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.03.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen