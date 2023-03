ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Gerresheimer auf 'Overweight'; Ziel auf 144,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel mehr als verdoppelt von 67,80 auf 144,10 Euro. Analyst David Adlington geht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass der Spezialverpackungshersteller einen erheblichen Anteil der zuletzt höheren Investitionen in die wachstumsträchtige Herstellung von Injektionsstiften für sogenannte GLP-1-Medikamente investiert hat. Dabei geht es um ein Hormon, welches unter anderem das Hungergefühl unterdrückt. Gerresheimer habe Verträge mit den Unternehmen Novo Nordisk und Eli Lilly bestätigt, die solche Medikamente herstellten. Das Pharmaexpertenteam von JPMorgan traue GLP-1-Produkten bis 2025 Umsätze von rund 39 Milliarden US-Dollar zu und bis 2023 rund 67 Milliarden US-Dollar, so Adlington weiter./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2023 / 00:15 / GMT

