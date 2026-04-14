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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken

15.04.26 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
2.869,00 CHF 75,00 CHF 2,68%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan bei einem unveränderten Kursziel von 3600 Franken von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Aktie dürfte gemeinsam mit dem Wachstum des Aromenherstellers einen Boden gefunden haben, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Sie hob ihre operative Wachstumsprognose für das Gesamtjahr etwas an, kappte allerdings ihre Ergebnisschätzungen bis 2027 ein wenig./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST

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08:11Givaudan Equal WeightBarclays Capital
08:01Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Givaudan Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Givaudan BuyJefferies & Company Inc.
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08:01Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Givaudan BuyJefferies & Company Inc.
17.03.2026Givaudan OverweightBarclays Capital
10.03.2026Givaudan OverweightBarclays Capital
27.02.2026Givaudan BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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08:11Givaudan Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Givaudan Equal WeightBarclays Capital
13.04.2026Givaudan NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Givaudan HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026Givaudan Equal WeightBarclays Capital
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10.02.2026Givaudan SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
22.07.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.

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