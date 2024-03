ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt IAG um zwei Stufen auf 'Overweight'

Zuversicht in London: So steht der FTSE 100 am Mittag

Gewinne in London: FTSE 100 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Heute im Fokus

Symrise erfüllt Prognose - Dividende steigt trotz Gewinnrückgang. MorphoSys und Bilfinger steigen in MDAX auf: Diese Anpassungen gibt es außerdem in MDAX, SDAX und TecDAX. Marktforscher: Huawei-Erfolg in China bremst auch iPhone-Absatz. OpenAI schlägt zurück: Musk wollte 'volle Kontrolle'. Tesla-Werk steht nach mutmaßlichem Anschlag weiter still.