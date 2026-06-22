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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt IBM auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 291 Dollar

23.06.26 12:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
231,60 EUR 14,45 EUR 6,65%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für IBM von 270 auf 291 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach einer eingehenderen Betrachtung des wichtigen Softwaregeschäfts ist Analyst Brian Essex nun zuversichtlicher, dass sich dessen währungsbereinigtes Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen sollte, wie er am Dienstag schrieb./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:48 / EDT

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08.12.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
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30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
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10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

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