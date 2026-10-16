DAX 25.525 +0,6%ESt50 6.196 +0,4%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,90 -0,9%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 73.120 -0,2%Euro 1,1247 +0,2%Öl 105,2 -0,7%Gold 4.187 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 100 Franken

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
87.94 EUR 1.11 EUR 1.28 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle (Nestlé) von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Franken angehoben. Celine Pannuti blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch auf das Jahr 2027. Der Lebensmittelkonzern dürfte dann seine mittelfristigen Ziele erreichen. Zudem seien die Papiere - die Beteiligung an L'Oreal herausgerechnet - auf Basis der Gewinnerwartungen (KGV) für 2027 so niedrig bewertet wie seit 15 Jahren nicht mehr. Daher bestehe die Chance auf eine Neubewertung der Aktien am Markt./mis/rob/ajx

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 20:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.