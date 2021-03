ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Philips auf 'Overweight' und Ziel auf 50,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 44,90 auf 50,70 Euro angehoben. Die vielfältigen Risiken bei dem Medizintechnikkonzern würden kleiner, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf Zollschranken und die Corona-Krise. Die Bewertung der Aktie sei jetzt verlockend genug für eine bessere Einstufung./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 07:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------