ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 71 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 76 auf 71 Euro gesenkt. Analyst Marcus Diebel sieht die europäische Internetbranche in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf 2022 an einem kritischen Punkt. Trotz starker Themen könnten gerade anziehende Zinsen eine weiter überdurchschnittliche Entwicklung zunächst verhindern, so der Experte. Daher setzt er vor allem auf Einzelstories mit Delivery Hero als klarem Favoriten, gefolgt von Just Eat, Auction Technology Group, Adevinta und Scout24. Das Kursziel für den Online-Immobilienmarkt passte er an die gesunkene Branchenbewertung an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 00:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 01:52 / GMT

