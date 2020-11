ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 26 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 26 Euro angehoben. Die Aktie der Siemens-Abspaltung habe sich seit Beginn der Beobachtung unterduchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von einer Veranstaltung des Unternehmens seien positive Signale ausgegangen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 21:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 00:15 / GMT