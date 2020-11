ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ströer auf 'Overweight' - Ziel 82 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer (Ströer SECo) nach Zahlen zum dritten Quartal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 82 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine zuletzt vorsichtige Sicht auf die Aktien habe sich nun als verfrüht erwiesen. Jetzt sieht Diebel wieder eine starke strukturelle Wachstumsstory./la/fba

