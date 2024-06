ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt UCB auf 'Neutral' - Ziel deutlich hoch auf 150 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von UCB von 70 mehr als verdoppelt auf 150 Euro. Die Einstufung für die Papiere des belgischen Pharmakonzerns hob Analyst Richard Vosser in seiner am Dienstag vorliegenden Studie von "Underweight" auf "Neutral" an. Der sehr starke Marktstart des Schuppenflechtemittels Bimzelx dürfte zum nachhaltigen Trend werden. Dies hätten Befragungen bei klinischen sowie niedergelassenen Hautärzten ergeben, so Vosser. Zudem traut er dem Mittel 2025 auch in einer weiteren Indikation (Hidradenitis suppurativa, kurz HS) Erfolge zu. Korrekturrisiken für den UCB-Marktkonsens sieht er nicht mehr./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 00:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2024 / 00:19 / BST