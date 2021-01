ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Uniper auf 'Overweight' - Ziel 33,00 Euro

Aktien in diesem Artikel Uniper 30,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Uniper von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30,50 auf 33,00 Euro angehoben. 2021 könnte zu einem guten Jahr werden für den Stromkonzern, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zusammenarbeit mit dem Mehrheitseigner Fortum sei konstruktiver geworden und die beiden Unternehmen wollten gemeinsame Einsparungen realisieren. Zudem könnte das von Uniper mit Blick auf Wasserstoff und Eneuerbare Energien genannte Potenzial dem Aktienkurs gut tun. Zudem könnte Fortum bis zum Jahresende einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag anstreben./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 19:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 00:15 / GMT

