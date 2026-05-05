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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für AB Inbev auf rund 80 Euro - 'Overweight'

07.05.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
69,08 EUR -1,12 EUR -1,60%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) von 73 auf rund 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ihr Dollar-Kursziel für die US-Anrechtsscheine des Brauereikonzerns hob Analystin Celine Pannuti am Mittwochabend auf 93,83 Dollar an und zog in Euro auf 79,88 Euro nach. Sie lobte nach dem Quartalsbericht den starken Jahresstart und hob ihre Ergebnisprognose für 2026 um fast 5 Prozent an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:00 / BST

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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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08:01AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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06.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyUBS AG
06.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
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06.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyUBS AG
06.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
07.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
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06.11.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
31.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
09.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
21.09.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
07.08.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG

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