ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 230 Euro - 'Overweight'

30.10.26 08:50 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas von 210 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den vollständigen Quartalszahlen passte Analystin Wendy Liu ihr Bewertungsmodell am Donnerstag an diese sowie die jüngsten Wechselkursentwicklungen an. Adidas gewinne in einem schwierigen Umfeld weiter Marktanteile. An ihren Schätzungen änderte sich aber wenig. Das neue Kursziel begründete die Expertin mit der nach vorn verlagerten Bewertungsgrundlage./rob/gl/ag

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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