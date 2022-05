ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Airbus auf 180 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis sei besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Airbus-Papiere bleiben auf der Empfehlungsliste von JPMorgan./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 23:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 01:25 / BST

