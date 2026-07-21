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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Airbus auf 245 Euro - 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 240 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aussagen des Flugzeugbauers vom Vorabend hätten alles beinhaltet, was den Kurs der Aktien nach oben treiben sollte, schrieb David H Perry in einer Einschätzung am Mittwoch. So habe das Unternehmen erstmals seit 2013 mittelfristige Zielvorgaben verkündet. Hinzu kämen ein in der Tendenz über den Erwartungen liegendes Gewinnziel (bereinigtes Ebit) für 2029 sowie ein Aktienrückkauf, auch wenn dieser etwas geringer ausfalle als angenommen./rob/bek/stw

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BST

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DatumRatingAnalyst
10:56 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
09:36 Airbus SE Kaufen DZ BANK
09:21 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.