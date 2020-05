ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 3000 Dollar - 'Overweight'

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.210,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 2525 auf 3000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sei gewillt, bei Amazon über höhere Kosten im zweiten Geschäftsquartal hinwegzusehen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Online-Handelsgigant mache Dinge, zu denen nur er selbst in der Lage sei./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 01:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 04:00 / EDT