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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 365 Dollar - 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum zweiten Jahresviertel von 330 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte AWS sei das stärkste seit 18 Quartalen gewesen, hob Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung hervor. Insgesamt zahlten sich die Investitionen in Künstliche Intelligenz aus./rob/la/jha/

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Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT

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13:46 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Amazon Buy UBS AG
21.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.