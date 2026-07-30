ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 365 Dollar - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum zweiten Jahresviertel von 330 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte AWS sei das stärkste seit 18 Quartalen gewesen, hob Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung hervor. Insgesamt zahlten sich die Investitionen in Künstliche Intelligenz aus./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Amazon Aktie News
Amazon Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.