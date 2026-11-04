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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für AMD auf 575 Dollar - 'Neutral'

Werte in diesem Artikel
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
458.05 EUR 19.45 EUR 4.43 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) nach Zahlen zum dritten Quartal von 550 auf 575 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick des Halbleiterherstellers seien stark, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. So dürfte der Gesamtumsatz im kommenden Geschäftsjahr um 80 Prozent zulegen. Noch stärker dürfte das Wachstum im Geschäft mit Datenzentren sein./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:36 / EST

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Datum Rating Analyst
12:16 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
09:51 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:16 AMD (Advanced Micro Devices) Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research

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