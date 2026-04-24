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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für ArcelorMittal auf 44 Euro - 'Underweight'

27.04.26 14:34 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 40 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Stahlkonzern stecke im Zwiespalt zwischen günstigem EU-Protektionismus und den Nachfragerisiken im Zuge des Nahost-Kriegs, schrieb Dominic O'Kane am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal am 30. April. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 1,67 Milliarden US-Dollar, minimal über dem Konsens. Der Konsens sei seit Anfang März um 6 Prozent gesunken. Für das zweite Quartal liegt O'Kane 10 Prozent unter dem aktuellen Konsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST

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