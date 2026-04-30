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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für ArcelorMittal auf 45 Euro - 'Underweight'

01.05.26 09:42 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk des Stahlkonzerns habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das anhaltend negative Anlagevotum reflektiere seine Besorgnis hinsichtlich eines Nachfragerückgangs und einer strafferen Geldpolitik (insbesondere in Europa) als Folge des Nahost-Konflikts./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST

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