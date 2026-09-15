ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Barclays auf 620 Pence - 'Overweight'

15.09.26 12:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 610 auf 620 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Firmenkundengeschäft in Großbritannien befinde sich in einer der stärksten Wellen der vergangenen Jahre, schrieb Sheel Shah am Montag. Er rechnet mit einem mehrjährigen Kreditzyklus, der noch ganz am Anfang steht. Zudem sorgten KI-Rechenzentren für enormen Finanzierungsbedarf. Natwest ist der Favorit von Shah./ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST