ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Befesa auf 67 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Befesa von 57 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oscar Val Mas passte in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal sein Bewertungsmodell für den Industrierecycler an die abgeschlossene Übernahme von American Zinc Recycling sowie die jüngsten Metallpreisveränderungen an. Die gestiegenen Energiekosten könnten zwar kurzfristig belasten, seien aber beherrschbar. Das gestiegene Kursziel geht auch auf den in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum zurück./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 22:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / 00:15 / BST

