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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für BNP Paribas auf 119 Euro - 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 110 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee betonte am Dienstag die starke Ertragsdynamik sowie die steigenden Kapitalausschüttungen der französischen Bank. Sie hält die Ziele für 2026 für konservativ und die Aktienbewertung für günstig./ajx/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 10:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 10:39 / BST

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12:51 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:51 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.07.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
24.07.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG