ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für BNP Paribas auf 69 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas vor der kommenden Saison der Quartalsberichte von 63 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal dürfte für globale Investmentbanken solide verlaufen sein, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet außerdem mit einem starken Start der Branche in das neue Jahr. Dies spreche weiter für ein positives Sektorvotum für Investmentbanken. Unter diesen taucht BNP Paribas in seiner Rangliste aber relativ weit hinten auf./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 23:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 00:15 / GMT

