ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 37 Euro - 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Geldhauses und der überarbeiteten Strategie "Momentum 2030" habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 4 Prozent erhöht, schrieb Kian Abouhossein am Sonntag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST
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