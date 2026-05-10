DAX24.317 -0,1%Est505.904 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 +0,2%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.610 -1,7%Euro1,1769 ±-0,0%Öl104,7 +4,4%Gold4.675 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Allianz 840400 Micron Technology 869020 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen - Prognose bestätigt -- CSL, Palantir, Infineon, Ölpreis im Fokus
Top News
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Weg von NVIDIA-, Micron-Aktie & Co: Neuer Goldrausch bei Infrastrukturanbietern? Weg von NVIDIA-, Micron-Aktie & Co: Neuer Goldrausch bei Infrastrukturanbietern?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 37 Euro - 'Neutral'

11.05.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,63 EUR -0,42 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Geldhauses und der überarbeiteten Strategie "Momentum 2030" habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 4 Prozent erhöht, schrieb Kian Abouhossein am Sonntag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 21:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
09:06Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
08.05.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
08.05.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
16.04.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:06Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen