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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Delivery Hero auf 28 Euro - 'Overweight'

01.05.26 11:49 Uhr
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19,33 EUR 0,25 EUR 1,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management des Essenslieferdienstes habe beruhigende Signale hinsichtlich der Entwicklung in den Schlüsselmärkten gegeben, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Jahre 2026 und 2027 um bis zu 11 Prozent./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 20:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST

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14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
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