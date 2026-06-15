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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für DHL Group auf 60 Euro - 'Overweight'

16.06.26 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 56,50 auf 60,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani sieht nun einen klareren Wachstumskurs für die Bonner, wie sie am Montagabend schrieb. Sie geht davon aus, dass die Markterwartungen weiterhin getoppt werden, und liegt mit ihrer operativen Ergebnisprognose für das zweite Quartal laut eigenen Angaben um 5 Prozent über dem Konsens. Dabei seien die Aktien angesichts der Gewinnaussichten bis 2029 attraktiv bewertet./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:15 / BST

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06.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
30.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
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10.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
28.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldJefferies & Company Inc.
22.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
06.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldJefferies & Company Inc.
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11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
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