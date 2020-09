ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 298 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FedEx nach Zahlen von 265 auf 298 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern habe ein beeindruckendes Quartal hinter sich, in dem er die bereits gestiegenen Erwartungen übertroffen habe, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnschätzungen am Markt dürften nun steigen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 00:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2020 / 00:20 / BST