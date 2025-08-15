ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 72 Euro - 'Underweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 70 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Reederei habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Alexia Dogani in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf den unlängst veröffentlichten Quartalsbericht. Sie hob zwar wegen der kurzfristig robusten Frachtraten ihre Jahresschätzungen an, blieb für 2026 und 2027 aber bei ihren unter den Markterwartungen liegenden Prognosen. Nun stünden die seit 2019 deutlich gestiegenen Kosten im Fokus./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 16:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|14.08.2025
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.01.2022
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|18.01.2022
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.2021
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|15.11.2021
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|01.11.2021
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.2025
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.2025
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|14.08.2025
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|30.07.2025
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
