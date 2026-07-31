ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 75 Euro - 'Underweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei habe mit den Zahlen für das zweite Quartal die Konsensschätzungen leicht verfehlt, das Management habe gleichwohl den jüngst erhöhten Ausblick für 2026 beibehalten, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach dem Bericht. Aufgrund gestiegener Frachtraten hob sie ihre Schätzungen an. Sie sieht aber weiterhin erhebliches Abwärtspotenzial bei einer eventuellen Normalisierung der Frachtraten./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:05 / BST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hapag-Lloyd
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hapag-Lloyd
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Hapag-Lloyd Aktie News
Hapag-Lloyd Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hapag-Lloyd nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20:56
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG