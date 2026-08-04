ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hensoldt auf 100 Euro - 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HENSOLDT von 85 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gespräche mit Anlegern hätten gezeigt, dass sie für Rüstungsunternehmen mit Produkten für die "Zukunft der Kriegsführung" mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen tiefer in die Tasche griffen, schrieb David Perry am Mittwoch. Zu diesen Unternehmen gehöre auch Hensoldt. Zudem konstatiert der Experte stärkere Branchenkonsolidierungsaktivitäten in Europa und den USA. Davon profitierten die Bewertungen kleiner und mittlerer, strategisch attraktiver Unternehmen. Auch hierzu zählt Perry Hensoldt./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 23:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 23:11 / BST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research