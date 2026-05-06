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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Infineon auf 74 Euro - 'Overweight'

07.05.26 09:04 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht sei nach der immensen Kursrally durchaus schwierig gewesen, und der Chipkonzern habe auch nicht in jeglicher Hinsicht ganz überzeugt, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Nach Aufstockung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr mit starken Umsatz- und Margensignalen für das Schlussquartal dürften die Markterwartungen an 2027 und 2028 aber merklich steigen. Deshpande hob seine Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um bis zu fast 15 Prozent an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST

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