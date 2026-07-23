ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 85 Dollar - 'Underweight'

24.07.26 12:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 45 auf 85 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Resultate für das zweite Quartal und der Ausblick auf das dritte Jahresviertel hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund eines sprunghaften Investitionszyklus, der eine mögliche Kapitalerhöhung oder Fremdkapitalaufnahme in den Raum stelle sowie aufgrund eines fehlenden Ankerkunden im externen Foundry-Geschäft bleibe er aber bei seinem Anlagevotum für den Halbleiterkonzern./rob/edh/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 23:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:00 / EDT

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