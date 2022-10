ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Kion auf 43,70 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) nach den vorgelegten Quartalszahlen von 42,00 auf 43,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Gabelstaplerherstellers sei nach wie vor werthaltig, aber er rechne damit, dass sie in den nächsten Quartalen keine Sprünge nach oben machen werde, bis die Bedenken bezüglich der Bilanz aufgrund des höheren Verschuldungsgrads zurückgingen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2022 / 15:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------