ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Akash Gupta hob seine bereinigten operativen Ergebniserwartungen (Ebit) für die Quartalszahlen am 30. Juni wegen Wechselkursveränderungen ein wenig an, wie er am Sonntag schrieb. Der Bremsenspezialist dürfte moderat positiv überraschen und neue mittelfristige Ziele ausgeben, welche die Konsensschätzungen stützen sollten. Gupta verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST

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