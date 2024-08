ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für LEG Immobilien auf 100 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG (LEG Immobilien) von 92 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green passte sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern an dessen Halbjahreszahlen an und erhöhte seine Prognosen für 2024 und 2025. Da sich die deutschen Wohnimmobilienwerte offenbar stabilisierten, rechne er damit, dass das operative Ergebnis (AFFO) die weiteren Aussichten bestimmt, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 19:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2024 / 00:15 / BST

