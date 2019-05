ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für LVMH auf 375 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 365 auf 375 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Melanie Flouquet hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Luxusgüterhersteller bis 2020 an./ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2019 / 17:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2019 / 00:15 / BST

